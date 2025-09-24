Documentaire

Une île, un État, une ville. Singapour, la « ville du lion » en sanskrit, rassemble la 3ème densité de population au monde. Cinq millions d’habitants, répartis sur 714 kilomètres carrés et une multitude d’îles. A travers ses quartiers : indiens, malais, chinois, colonial… on peut faire le tour de l’Asie et remonter le cours de l’histoire !

Sophie Jovillard fera la part des choses dans ce temple de la finance et de la tech qui semble ne pas avoir pour autant vendu son âme au verre et au béton. Singapour, ville-jardin, œuvre depuis son indépendance en 1965 à reverdir ses paysages avec 330 parcs, des forêts immenses, des îles conservées dans leur état sauvage, de nouvelles réserves naturelles… et co-habiter plus respectueusement avec sa faune sauvage avec qui les habitants partagent la ville comme ses serpents, singes et loutres.

Dans cet extrait, Sophie rencontre Mathilde, une française passionnée par les arts traditionnels asiatiques, dans l’une des plus belles rue de la ville : Bussorah Mall à Kampong Gelam.

Elles enfourchent leurs bicyclettes et partent en direction de Chinatown à South Bridge Road. Shophouses traditionnelles, lanternes rouges, trichaws, le décor offre une immersion totale en Chine. Les deux tiers de la population de Singapour est d’origine chinoise. Marina Bay, montre le nouveau visage de Singapour, plus moderne. Sur la route, Sophie et Mathilde traversent le Helix Bridge en direction du jardin extraordinaire Garden By the Bay. C’est là que se trouve le Supertree Grove, une forêt d’arbres mécaniques géants !