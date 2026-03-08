Documentaire

Direction le Limousin et plus particulièrement sur le célèbre Plateau de Millevaches. C’est les pieds dans l’eau à la pêche que Jacques Legros commence l’émission. On apprend que « Millevaches » signifie « Mille sources » alors le coin est parfait pour une petite partie de pêche.

On se balade ensuite entre l’Atelier, un bar/restaurant associatif, et le Centre International d’Art et du Paysage sur l’île de Vassivière.

On termine l’émission en goûtant de la sève de bouleau, c’est étonnant… et c’est bon pour la santé.