Documentaire

Le Morbihan est l’un des départements les plus touristiques de France. Chaque année, des milliers de visiteurs sont attirés par ses plages, ses îles, son climat et sa douceur de vivre.

Pour ce nouveau film de la collection Passion Patrimoine, nous avons partagé le quotidien d’hommes et de femmes qui y vivent. Ils sont architectes, apiculteur, membres d’associations, historien, archéologues, cuisinier ou photographe. Ils ont parfois tout quitté pour vivre leur passion et s’installer dans cette région.

Notre périple débute au cœur des panoramas exceptionnels du Golfe du Morbihan, un territoire maritime unique en Europe. Bernard Pallard et sa femme Catherine se battent pour entretenir l’île de Creizic qui appartient à leur famille depuis six générations. Un petit paradis de trois hectares qu’ils ont patiemment transformé en réserve naturelle.

Un peu plus au nord, une association a restauré la tour de Ténéro, un bel exemple de patrimoine maritime au cœur des courants de la petite mer. Cette ancienne cabane de gardien de parcs à huîtres qui a failli disparaître.

Au fond du Golfe, Vannes est la cité la mieux préservée du Morbihan. Depuis plusieurs années, le service du patrimoine de la ville recense les monuments et les sites les plus exceptionnels. Christophe Le Pennec, archéologue, est notre guide pour un voyage singulier dans une «Vannes secrète».

Puis direction Belle-Île-en- Mer, la plus grande des îles bretonnes. Après une carrière de photo-reporter, Arnaud de Wildenberg s’y est installé pour devenir moniteur de pêche. Avec lui nous allons naviguer au cœur des hauts fonds les plus impressionnants de la côte sud et survoler les falaises en hélicoptère. A quelques dizaines de mètres au-dessus de ces paysages dantesques, il réalise des clichés qui se vendent dans le monde entier.

Toujours à Belle-île, sur la commune de Sauzon, Richard Laurance est l’unique apiculteur de l’île. Il a installé plusieurs centaines de ruchers, dans les endroits les plus époustouflants.

Retour sur le continent pour suivre Patrick Huchet. Ce grand marcheur est amoureux de la ria d’Etel et finit de préparer un livre consacré à la Bretagne des paradis secrets. Au cœur de cette rivière aux reflets changeants il restaure le chemin de Cadoudal qui retrace l’histoire de la révolte chouanne.

A une heure des plages, nous vous proposons égamement de découvrir l’intérieur des terres avec Pierre-Laurent Constantin, un jeune historien qui nous conduit sur la route des chapelles, tout au long de la vallée du Blavet. Le matin, Pierre-Laurent surfe les déferlantes de la côte sauvage de la presqu’île de Quiberon avant de rejoindre Hennebont où il dirige la restauration des monuments rescapés des bombardements de 1944.

Enfin, nous allons découvrir cette terre de mégalithes avec Christian Obeltz. Ce prospecteur en archéologie habite au milieu des alignements de Carnac. il sillonne le Morbihan en quête des plus beaux menhirs et dolmens et espère trouver des réponses à cette grande énigme de l’histoire.

A travers ces regards, c’est un voyage dans un Morbihan surprenant que nous proposons.

Première diffusion : 21/05/2014

🟢 S’abonner à 100% Docs

https://www.youtube.com/channel/UC7DHcyYJpGiSO0NIE7w_Eug/?sub_confirmation=1

🟢 Produit par CAPA :

https://www.capatv.com/

🟢 Un reportage de Phillipe Poiret

🟢 Bienvenue sur 100% Docs, LA chaîne des documentaires en tout genre qui ouvre une fenêtre sur le monde qui nous entoure. Reportages en immersion, images percutantes : votre dose de curiosité quotidienne.

Des enquêtes immersives et percutantes en France et aux quatre coins du monde.