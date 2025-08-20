Documentaire

A trois heures de route au nord-est de Pékin, se trouve le monument le plus emblématique de la Chine : la Grande Muraille. Et c’est dans la province de Hebei que l’on trouve sa partie la plus ancienne.

Liang Quingli habite la région depuis sa naissance. Depuis sa plus tendre enfance, il explore la muraille dans ses moindres aspérités, il connaît ses endroits cachés où les pierres jaunes racontent l’histoire de ce fantastique édifice. Et aujourd’hui, il s’est donné pour mission de le sauvegarder.

Aux côtés de ce guide incollable, découvrez les dessous de cette superbe muraille vieille de plusieurs millénaires et classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Chine en jaune”

Réalisation : Guy Beauché

