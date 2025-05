Documentaire

On vous embarque pour une traversée intime de l’archipel maldivien. Loin des clichés de cartes postales ? Pas vraiment. Car à chaque escale, on comprend que ces images idéalisées sont bel et bien le quotidien ici. La mer turquoise, les plages immaculées et les palmiers penchés ne sont pas une mise en scène : ils sont le décor réel d’un peuple chaleureux, souriant et fier de vivre dans ce qu’ils considèrent – à juste titre – comme le plus beau pays du monde.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′

Maldives, au pays de l’océan