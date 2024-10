Documentaire

Ils sont gardes nature, médecins ou architectes en Ardèche et en Bourgogne. Avec des biologistes, des tailleurs de pierres, des historiens et des lycéens, ils se battent avec énergie pour préserver de manière originale leurs patrimoines.

Dans les arides gorges de l’Ardèche, véritable Grand-Canyon français, Charly Bascles est garde environnement depuis la création de la réserve naturelle il y a 30 ans. Il connaît chaque méandre de la rivière et rappelle constamment aux 200 000 visiteurs qui les parcourent les règles de bonne conduite pour protéger cet écosystème fragile. Avec les membres du Collectif Bonelli, il se bat pour sauver une espèce d’aigles en voie d’extinction. Avec Michel Rimbaud, historien des gorges, il tente de percer les nombreux mystères qui jalonnent les 30 kilomètres de ce site unique et contrôle l’état de préservation de magnifiques grottes ornées peintes il y a plus 2O OOO ans. Si les plus connues, comme la célèbre Grotte Chauvet sont fermées au public, de nombreuses cavités peuvent parfois être pillées par des visiteurs sans scrupule.

Non loin des gorges, au bord du Rhône, un couple de passionnés fait renaître un monument exceptionnel : le Palais des Évêques à Bourg Saint-Andéol. La vie de Jacques Lextreyt et de sa femme Nicole est aujourd’hui régulée par les travaux incessants au château. Cette année, des lycéens apprentis tailleurs de pierres, vivent et travaillent au palais pour restaurer les fenêtres médiévales.

Dans la verte Bourgogne, Félicien Carli est architecte pendant la semaine. Son temps libre, il l’occupe à repeindre gratuitement les portes et fenêtres de sa région avec les bénévoles de son association « Terres et Couleurs ». Ils investissent régulièrement les villages bourguignons et aident les habitants à reprendre goût aux couleurs traditionnelles. Félicien est devenu un fin connaisseur de l’ocre à l’ancienne et il peut parcourir des centaines de kilomètres, jusque dans les Ardennes, pour faire fabriquer son « or rouge ».

Grande première, ils ont pu pour la première fois repeindre les portes d’un monument historique, la Basilique Saint-Andoche à Saulieu.

Toujours en Bourgogne, Jacques Rigothier et Philippe Bénard font partie de l’association « Les amis du canal du Nivernais ». Dans le but de faire vivre le Canal du Nivernais mais aussi de le préserver. Grâce à leur obstination et leur amour pour ce canal aujourd’hui fermé au trafic commercial, les plaisanciers sont de plus en nombreux à parcourir ce chemin d’eau aux magnifiques ouvrages d’art. Le barrage à aiguilles des rochers de Saussois, l’exceptionnelle échelle de Sardy et sa succession de 16 écluses et l’impressionnant tunnel des voûtes de la Collancelle.

L’Ardèche et la Bourgogne, deux régions aux couleurs contrastées mais une seule passion : le patrimoine.

Un reportage de Julie ZWOBADA, Claire LAJEUNIE.