Documentaire

La péninsule du Yucatán, située dans le sud-est du Mexique, est une région riche en histoire, en culture et en paysages. Elle est connue pour ses célèbres sites archéologiques mayas, ses belles plages de sable blanc et ses villes animées.

Le Yucatán est également célèbre pour sa cuisine, qui mélange des influences mayas, espagnoles et métissées. La région est réputée pour ses plats typiques tels que le cochinita pibil (porc mariné et cuit dans du feuille de bananier) et le poc chuc (viande de porc marinée et grillée).

Le Yucatán est également un lieu de choix pour la plongée sous-marine et les sports nautiques, avec ses eaux turquoise et ses récifs coralliens colorés. La région est également réputée pour ses cenotes, des puits naturels remplis d’eau cristalline idéaux pour la baignade et la plongée.

Enfin, le Yucatán est un lieu de choix pour la découverte de la culture maya. Outre les sites archéologiques tels que Chichén Itzá et Tulum, la région compte de nombreux villages traditionnels et centres culturels où vous pourrez en apprendre davantage sur l’histoire et les traditions de la région.