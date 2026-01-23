Documentaire

Pour ce voyage inaugural, l’architecte parisien Erik Mootz se rend à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, à la découverte de l’habitat et du mode de vie. Il va parcourir ce pays grand comme la moitié de la France et peuplé de quatre millions d’habitants (et 40 millions de moutons) du Nord au Sud, à la rencontre des « Kiwis », comme s’appellent eux-mêmes les Néo-Zélandais.

Dans ce pays, architecture rime avec nature. Au volant de son petit camping-car, comme n’importe quel Kiwi en vadrouille, Eric Mootz va très vite s’en rendre compte. Que ce soit à la campagne ou en ville, les gens vivent au vert, et toutes leurs activités sont tournées vers l' »outdoor », l’extérieur. Il n’est pas rare de voir un kiwi aller surfer avant d’aller au travail, et le pays offre une multitude de paysages et de climats pour toutes les activités sportives.

Après un passage à Hobbiton, le village des Hobbits construit par Peter Jackson pour le tournage de « Bilbo le Hobbit », Erik visite plusieurs maisons de rêve, au design moderne et épuré, certaines en ville, d’autres isolées en pleine nature comme la « Turnpoint Lodge », déposée dans un cadre somptueux par des hélicoptères, afin de ne pas abimer le milieu ambiant.

Il croise aussi une galerie d’originaux comme Matt, un de ces nomades qui vit dans son camion depuis 22 ans et parcourt le pays de foire en foire pour vendre les accessoires de cuir qu’il fabrique, ou Brian, un néerlandais qui a tout lâché pour venir s’installer avec sa famille dans le cadre idyllique des Marlbrough Sounds. Il y a surtout Ian Athfield, l’architecte le plus fou du pays, qui a construit le projet de sa vie, une sorte de village grec transposé dans l’univers kitsch de Star Trek.

A Great Barrier Island, notre architecte découvre le bach, c’est-à-dire le cabanon aménagé de façon très rudimentaire dans lequel tout bon Kiwi aime passer ses vacances comme Robinson Crusoé. Avec Robyn, sa guide, ils rendent visite aux propriétaires de bachs, du plus rustique au plus design. Tous incarnent ce mode de vie que les néo-zélandais appellent les trois B : bach, bière, barbecue.

Pour finir, Erik Mootz se rend à Christchurch, la capitale de l’île Sud du pays, dont le centre-ville a été presque entièrement rasé par un violent tremblement de terre en février 2011. Il veut rendre compte des initiatives prises pour la reconstruction, comme ce centre commercial construit avec des conteneurs colorés, ou la future cathédrale de transition, construite en tubes de carton et dessinée par le célèbre architecte japonais Shigeru Ban. Sans oublier les initiatives plus insolites, comme le « Dance-o-mat » cette piste de danse installée au milieu des ruines par les artistes du mouvement Gapfillers.