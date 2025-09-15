En Finlande, le lac Saimaa s’étend sur 500 km et abrite des milliers d’îles où les hommes vivent depuis des siècles entre eau et glace. Dans ce labyrinthe nordique, les communautés locales adaptent leurs activités, leurs traditions et leur quotidien aux saisons extrêmes. Le Saimaa révèle comment l’homme et la nature cohabitent dans un monde façonné par les glaciers et bouleversé par le climat.