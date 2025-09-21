Immense, sauvage et authentique sont peut-être les premiers mots qui viennent à l’esprit pour décrire le Nordeste Brésilien. Vaste...
La présentatrice explore cette péninsule qui s’enfonce dans la Manche, aux confins de la Normandie. Elle rencontre un entraîneur...
Dans cet extrait, Tiga est à Huahine, à bord du bateau de Williams. L’un des premiers arrêts s’effectue dans...
Ismael rencontre Sabine à Chateau d’Oex. Elle l’emmène via un train Belle Epoque jusqu’au village de Rougemont où elle...
Cette technique, qui ne nécessite que du bambou, un filet et de la corde, s’est développée au fil des...
Un chemin émouvant nous amène dans un des lieux de mémoire du Vercors dans la forêt iséroise : le...
Dans cet extrait, Sophie a rendez-vous avec un musher professionnel, Frédéric, au lac d’Estaing. Il est en train de...
Sophie Jovillard se trouve sur les docks en direction du centre-ville de Seattle. Elle est en compagnie de Bruce,...
Cette petite ville, bien connue pour sa centrale, l’est peut-être un peu moins pour les célèbres sculpteurs qui y...
Stockholm, surnommée la Venise du Nord, est la nouvelle destination prisée pour entamer une nouvelle vie. Nous avons rencontré...
Dans moins de 24h, un nouveau palace de rêve ouvre ses portes au cœur d’Abu Dhabi. L’image des Emirats...
Deux conceptions de vie s’affrontent : celui des colons anglais arrivés au XIXe siècle et qui ne cessent de...
Mettez le cap sur le Club Med 2 , grand voilier qui sillonne la Méditerranée. A bord, partez en...
La Méditerranée, avec ses eaux azurées et ses côtes baignées de soleil, regorge de coins paradisiaques que le grand...
Ils pêchent dans les chutes d’eau les plus puissantes de la planète.
Un groupe de Français a pris la décision courageuse de tout abandonner pour bâtir une nouvelle existence à des...
L’Inde du Sud, riche en paysages variés, en traditions ancestrales et en une culture fascinante, est une destination prisée...
Berceau de la culture Maori, la Nouvelle-Zélande est à l’image de ce peuple polynésien légendaire : puissante, sauvage et...
Un voyage spectaculaire à travers la Patagonie, dans les pas de l’alpiniste italien Matteo Della Bordella, d’un garde forestier ou encore...
\r\nDes globe-trotters vont partir à la découverte de territoires peu communs à travers le monde. Vous allez découvrir avec...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site