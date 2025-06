Documentaire

Girindra, batelier et cueilleur de miel sauvage, est né ici, dans la mangrove des “Sunderbans” au bout du plus grand delta du monde formé par le Gange et le Brahmapoutre, à quelques heures de bateau de Calcutta.

La vie semble paisible… pourtant vivent aussi dans cette réserve naturelle, plus de 200 tigres qui attaquent les hommes et sont une menace permanente pour ceux qui s’y aventurent…

Avec la chaleur et la floraison, les abeilles géantes d’Himalaya sont revenues et il va être temps de récolter le miel sauvage qui est une des dernières richesses de la forêt… et cela malgré le risque que les hommes encourent.

Un documentaire d’Hubert Roy.