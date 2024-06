Documentaire



Carine, 38 ans célibataire et sans enfant, est conductrice de poids lourds depuis 3 ans et sillonne les routes de France à bord d’un semi-remorque de 18 mètres de long ! Garçon manqué, cette Toulousaine n’en est pas moins féminine. Généreuse et entière, Carine a un caractère bien trempé. Un documentaire de Sophie Romillat.