Documentaire

Bâtie sur des marais par Pierre-le-Grand, l’ancienne capitale de l’empire russe a souvent été comparée à Venise en raison de ses canaux, mais aussi grâce à son incroyable richesse culturelle et architecturale. Pierre Brouwers et sa caméra nous pilotent au coeur de l’une des plus belles villes d’Europe, nous faisant découvrir l’Ermitage, le jardin d’Eté, et tous les sites qui excitent notre imagination Mais bien au-delà du classique, le documentaire nous projette aussi dans la magie des nuits blanches et nous imprègne de culture alternative, nous pilotant par exemple d’un toit à l’autre pour nous livrer de la ville ses facettes les plus spectaculaires.