Coincé entre l’immensité sauvage de l’Atlantique, et celle du Sahara, la Mauritanie est née du sable et du vent. Aujourd’hui, des femmes et des hommes se transmettent encore le savoir et les traditions du désert. Youbba, le patriarche charismatique d’une des dernières famille nomades de l’Adrar, accompagne son fils dans l’oasis de Tounguad, où il participera à sa première course de dromadaires. Seif, le dépositaire des manuscrits anciens de Chinguetti, ou Nour le pêcheur Imraguen, tentent eux aussi de former leur successeurs, pour passer le flambeau avant qu’il ne soit trop tard. L’enjeu est de taille : sous l’effet conjugué de la désertification et de l’exode rural, les traditions nomades du peuple maure s’évaporent. Au fil de paysages naturels enivrants, « Mauritanie, les sentinelles des sables » part à la rencontre des derniers gardiens du désert.

Réalisation : Julien Naar