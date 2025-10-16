A Cayenne, Thomas Yzebe va bivouaquer dans la jungle, visiter un étonnant musée, celui de Philippe, l’instituteur collectionneur d’insectes, ou encore s’initier au djokan, une discipline 100% guyanaise issue des pratiques guerrières des Amérindiens et des Afro-descendants.
✋Les plus belles destinations, c’est ici https://bit.ly/2Vlfz9o 👈 🙏
Un film écrit et réalisé par Thomas Yzébé
Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy