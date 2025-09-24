Dans la région de Goroka, en Papouasie Nouvelle-Guinée, la légende des Mud Men (les hommes boue) est encore bien présente. Elle raconte qu’un groupe de guerriers partis récupérés leurs femmes enlevées par les hommes du village voisin, se sont retrouvés recouverts de boue blanche en s’égarant dans un marais. Le blanc étant la couleur de la mort, les ennemis partirent en courant, en abandonnant leurs otages ! Philippe Gougler assiste à une cérémonie qui raconte cet épisode de bravoure, en se glissant lui-même sous un masque de boue… histoire d’effrayer les enfants !
