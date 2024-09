Documentaire



En Guyane, le fleuve Maroni, qui dessine la frontière avec le Suriname, est le plus long, le plus habité et le plus chargé en histoire. Celui qui avait permis à la population Noir Marron de fuir les esclavagistes dès le XVIIe siècle est aujourd’hui une destination touristique de choix pour des voyageurs d’un genre nouveau, prêts à sacrifier tout confort pour vivre une immersion authentique et respectueuse des populations. Embarqués sur des pirogues traditionnelles, ils revisitent, au rythme du fleuve, l’histoire du plus grand département d’Outre-mer de France. Un documentaire de CLAIRE PERDRIX.