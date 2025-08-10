Documentaire

Rémi Dupouy, un naturaliste, parcourt le monde pour découvrir la relation unique que certains homme ont formé avec le monde animal.

En traversant le Maroc, Rémi fait la rencontre de la tribu des Kwassems, les célèbres fauconniers. Pour eux, les faucons sont plus que des compagnons de chasse, ils font partie de la famille. Pour preuve, le soir, les hommes mettent de la musique de la région pour bercer les faucons et les animaux dorment même dans leur chambre.

Extrait du film : “Wild Trip ​​– Maroc, les Ailes de la Tribu »

Réalisation : ​​Jeremy Frey

