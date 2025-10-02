Documentaire

Au Maroc, le blanc symbolise la couleur du sacré. C’est aussi la couleur de la bienséance.

Depuis des générations, au village de Bzou, un petit village du nord-est du Maroc, les femmes fabriquent la djellaba Bzouia. Cette djellaba blanche est portée par le Roi, les députés et autres dignitaires. Le tissu est entièrement réalisé à la main, un long travail traditionnel qui nécessite près de 6 mois à une femme seule.

Documentaire : Les couleurs du Maroc – Blanc

Réalisation : Jean Froment & Jean-Bernard Andro

