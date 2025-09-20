Dans cet extrait, Tiga est à Huahine, à bord du bateau de Williams. L’un des premiers arrêts s’effectue dans la baie de Maroe qui offre des points de vue et des paysages impressionnant , puis le lagon de Parea. C’est dans ce décor de rêve que Williams marque un stop pour initier Tiga à la pêche du pahua. Autrement appelé le bénitier, Williams propose une expérience gastronomique, car l’île regorge de cultures. Ils vont récupérer de la vanille pour la recette qu’ils prépareront plus tard. Tiga met la main à la pâte pour la recette. L’occasion d’en savoir plus sur le projet de Williams et Johnny, et leur engagement concernant la préservation des ressources sur l’île.