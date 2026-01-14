Les plants de tabac de la région de Pinnar del Rio dans l’île de Cuba passent pour donner les meilleures feuilles du monde. Une fois récoltées, elles sont mises à sécher puis fermenter pour obtenir cette couleur brune caractéristique. Acheminées en ballots dans les fabriques de La Havane, les feuilles sont ensuite triées une à une pour la qualité et la couleur. Les feuilles triées sont ensuite rincées, et resséchées. Avec un soin et une précision de maître, les artisans vont rouler et presser les cigares un à un. Les artisans ont plus qu’un métier, une passion: confectionner les meilleurs cigares du monde.
Et rien n’est perdu. Les déchets serviront pour les cigares bon marché.