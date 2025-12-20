Documentaire

Il y a fort longtemps, dans le lointain passé imaginaire de la terre, le Maître du Mal avait forgé l’Anneau Unique. Pour le détruire, la communauté de l’Anneau parcourt un long et dangereux voyage : des forêts où les arbres parlent, en passant par le Gondor, la trouée de Rohan, les mines de la Moria et l’infranchissable col de Caradhras jusqu’aux Terres du Mordor.

Un périple épique et vertigineux en Nouvelle-Zélande, patrie de la Terre du Milieu de Peter Jackson. Sur les traces des héros du grand écran, laissez-vous plonger au cœur d’histoires et de paysages extraordinaires.