Documentaire

D’Aix-en-Provence on connait son festival d’art lyrique, ses hôtels particuliers d’inspiration Florentine, ses étudiants, sa bourgeoisie de « robe » mais en y regardant de plus près on peut encore se perdre dans les ruelles de vieille ville, tant elle recèle de richesses, et de facettes inconnues. Itinéraires bis vous emmène ce mois ci à la découverte de la capitale historique de la Provence, une balade qui commence en compagnie d’Andréa Ferreol, comédienne née à Aix, et qui voue à sa ville un attachement sincère ; elle nous emmenera sur les pas de Paul Cézanne, l’enfant du pays un temps renié et aujourd’hui réhabilité. Nous irons ensuite à la découverte du Pavillon Noir, centre chorégraphique national dirigé par Angelin Preljocaj. Joyau d’architecture contemporaine posé à l’entrée d’un nouveau quartier de la ville. Mais pour connaître Aix-en-Provence il faut aussi sortir de la ville. Sur les hauteurs face à la montagne Sainte-Victoire, la ville a créé un technopole dédié aux sciences de l’environnement dans une pinède, une « Silicon Valley » à la française. Enfin nous irons pour terminer cette émission à la rencontre de deux « fondus » de cuisine qui ont créés une station de camions restaurants…des food trucks version provencale qui proposent aux salariés de déjeuner en mode décontracté.