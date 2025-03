Documentaire

C’est l’un des sites les plus visités du Vietnam. Située au centre du pays, la cité impériale de Hué regorge de palais, temples, théâtres, jardins, qui lui ont permis d’être inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Sauf qu’en1968, durant la guerre du Vietnam, ce joyau a été détruit aux deux-tiers. Et derrière ces monuments s’en cachent d’autres, tout aussi précieux, avec leurs blessures encore à vif. Des hommes et des femmes travaillent à leur sauvegarde… des maîtres-artisans, des scientifiques, et même une princesse. Ils nourrissent tous le même rêve : que la cité redevienne un jour ce qu’elle était. Un documentaire de Arnaud Blin et Jean-Christophe Cheneau.