Documentaire



Les Silvesterklausen sont des personnages costumés et masqués qui courent la campagne appenzelloise de ferme en ferme afin de chasser les mauvais esprits. Cette tradition particulièrement vivante à Urnäsch demande des mois de préparation pour confectionner masques et costumes, ainsi que les chants polyphoniques que chantent les personnages. Le jour de la St-Sylvestre et le 13 janvier, la campagne enneigée résonne alors des cloches, grelots et yodel. Un documentaire de Raphaël ENGEL pour Passe-moi les jumelles.