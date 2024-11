Documentaire

Au cœur du Golfe Persique, on y retrouve Dubaï la ville de la démesure. En seulement 30 ans, c’est devenu une ville futuriste avec plus de 2 millions d’habitants. Aujourd’hui, un objectif : en faire le phare touristique et économique du Moyen Orient. Notre équipe a cherché à en savoir plus.