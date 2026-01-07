Hôtels particuliers ou duplex avec vue… à Paris, jamais l’immobilier de luxe ne s’était aussi bien porté et les prix s’envolent, + 20 % en 2 ans dans certains quartiers. Qui sont les clients prêts à dépenser 5 millions d’euros pour une vue Tour Eiffel ? Pourquoi ces ultras riches jettent-ils leur dévolu sur Paris ?
