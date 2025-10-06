Documentaire

En Namibie, la vie a su s’adapter pour perdurer : il suffit d’une journée de vent ou d’une heure de pluie pour que le décor se transforme. Des déserts au couleur de rouille aux réserves d’animaux, des espaces infinis aux côtes désertiques de l’Atlantique, ce pays est une véritable « terre promise » aux richesses insoupçonnées. Et si son patrimoine naturel est exceptionnel, il abrite aussi une fascinante mosaïque culturelle.

La Namibie se mérite et s’apprivoise. C’est sans doute ce qui la préserve encore un peu des grands mouvements du monde et offre au visiteur une magie intacte et fascinante.

Un film d’Eric Bacos