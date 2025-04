Documentaire

Bordeaux est une ville de charme et de caractère où il fait bon vivre. La cité est en effet réputée pour son architecture exceptionnelle et est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2007 pour l’ensemble urbain exceptionnel que constitue son centre historique. Traversée par la Garonne, son positionnement géographique privilégié lui a permis d’être longtemps au premier plan des échanges commerciaux. Au coeur d’une région viticole à la renommée mondiale et de nombreux espaces naturels à couper le souffle, elle est en outre réputée pour sa gastronomie. Autant d’atouts qui font de la ville et ses alentours, une destination idéale à découvrir le temps d’un week-end.