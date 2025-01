Documentaire

Le voyage en Namibie se poursuit pour Benjamin et Jean-Michel, alors que le duo semble avoir trouvé ce qu’ils recherchaient sur cette terre – et mer – promise. De retour à Swakopmund, ils feront la rencontre de Pali, un jeune entrepreneur local grâce à qui les sessions de surf seront remplacées par une session de sandboarding. Les gars de OuiSurf en Afrique sortent leur plus belle coiffe pour faire place à leur alter ego, et partir à l’assaut des dunes du désert namibien! Un documentaire de OuiSurf.