Documentaire



Plaque tournante commerciale et toujours à la pointe des nouvelles tendances artistiques, Dakar constitue un important pôle d’attraction du continent africain. Comme le prouvent la créatrice Collé Sow Ardo et la seule monitrice de surf du Sénégal, Khardiata Sambe, les femmes y sont indépendantes et fières. Sur les plages bordant la corniche, les jeunes se retrouvent pour des combats de lutte, le sport national. À la tombée de la nuit commence une projection de cinéma en plein air. Plus tard, les habitants se retrouvent pour danser dans les boîtes de nuit au son du mbalax, qui mêle rythmes et instruments traditionnels à des musiques modernes telles que le blues ou le funk.