Documentaire



Partir en vacances avec une grande famille et un petit budget, est-ce possible ? Dans ce reportage, suivez des familles comme celle de Stéphane et Sophie, parents de cinq enfants, qui partent en road trip à travers l’Europe. Ils partagent leurs meilleures astuces pour économiser sur les hébergements, les repas, et les activités tout en offrant à leurs enfants des vacances inoubliables. Découvrez leurs secrets pour planifier des vacances à petit prix, tout en vivant une aventure familiale hors du commun.

Réalisateur : Candice Baudin, Marie-Laure Gautier, Florence Raynel, Madison Cottard, Gabrielle Drean