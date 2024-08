Article

Dubaï est souvent perçue comme un lieu réservé aux adultes en quête de luxe, d’affaires et de shopping. Pourtant, la ville réserve une multitude de surprises pour les familles avec enfants. Voyager avec des enfants à Dubaï peut se révéler une expérience particulièrement enrichissante, tant pour les petits que pour les grands.

La ville regorge d’activités qui captiveront les esprits curieux des enfants tout en permettant aux parents de profiter de moments de détente et de découverte. Entre les parcs d’attractions de classe mondiale, les découvertes culturelles et les aventures en pleine nature, Dubaï se positionne comme une destination familiale par excellence.

Explorer les parcs d’attractions de classe mondiale

Les parcs d’attractions de Dubaï sont bien plus que de simples lieux de divertissement. Ils sont de véritables univers où l’imaginaire des enfants prend vie, et où même les adultes se laissent emporter par la magie. Dubai Parks and Resorts est sans doute le joyau de cette offre, avec ses trois parcs à thème emblématiques : Motiongate Dubai, Bollywood Parks Dubai et Legoland Dubai.

Motiongate, par exemple, transporte les visiteurs dans l’univers du cinéma hollywoodien, avec des attractions qui plongent dans des mondes fantastiques comme celui de « Shrek », où les enfants peuvent rencontrer l’ogre bien-aimé, ou celui de « Madagascar », avec des manèges qui font revivre les aventures hilarantes de Marty et de ses amis.

Bollywood Parks, quant à lui, est une immersion totale dans la culture indienne, avec des spectacles en direct, des danses colorées et des manèges inspirés des films Bollywood. Legoland, de son côté, est une célébration de la créativité, où les enfants peuvent construire, jouer et explorer dans un monde fait entièrement de Lego. Les petites briques colorées prennent vie dans ce parc, offrant aux plus jeunes des aventures palpitantes et des possibilités infinies de créer.

Dubaï ne se limite pas à un seul complexe de parcs à thème. Le IMG Worlds of Adventure, le plus grand parc d’attractions intérieur au monde, est un autre incontournable pour les familles. Ce parc propose une aventure sans fin, sous un toit gigantesque qui protège les visiteurs de la chaleur du désert tout en les plongeant dans des mondes fantastiques. Les zones thématiques de Marvel et Cartoon Network sont spécialement conçues pour captiver l’attention des enfants, avec des manèges qui les font se sentir comme des super-héros ou des personnages de dessins animés.

Pour les amateurs de dinosaures, l’Adventure Zone est un véritable paradis, avec des répliques de dinosaures grandeur nature qui semblent prêtes à rugir à tout moment. Les frissons sont garantis pour les petits et les grands, dans un environnement où chaque détail est pensé pour émerveiller et divertir.

Se détendre et s’amuser dans les parcs aquatiques

Lorsqu’il s’agit de trouver des moyens de se rafraîchir sous le soleil ardent de Dubaï, les parcs aquatiques sont des destinations de choix. Aquaventure Waterpark, situé dans le complexe hôtelier de luxe Atlantis The Palm, est sans doute l’un des parcs aquatiques les plus impressionnants que Dubaï a à offrir.

Ce parc s’étend sur plusieurs hectares et propose une variété de toboggans qui vont des plus paisibles aux plus extrêmes. Le Leap of Faith, un toboggan quasiment vertical qui traverse un aquarium rempli de requins, est l’une des attractions les plus populaires, attirant les amateurs de sensations fortes de tous âges. Mais Aquaventure ne se limite pas aux toboggans vertigineux. Le parc dispose également d’une rivière tranquille, idéale pour les familles qui souhaitent se détendre tout en flottant paisiblement sous les palmiers, et d’une plage privée où les enfants peuvent jouer dans le sable pendant que les parents se relaxent sous le soleil.

D’un autre côté, Wild Wadi Waterpark, situé juste à côté du célèbre Burj Al Arab, propose une expérience tout aussi divertissante, mais avec un cadre différent. Ce parc aquatique est thématisé autour du personnage folklorique arabe Juha et propose une variété de manèges aquatiques inspirés par les contes traditionnels.

La grande piscine à vagues est un favori des familles, offrant l’occasion de surfer sur des vagues artificielles en toute sécurité. Les plus petits adoreront la zone dédiée aux enfants, qui propose des mini-toboggans, des pistolets à eau et des fontaines interactives. Wild Wadi est également connu pour ses attractions uniques comme le Jumeirah Sceirah, un toboggan à chute libre qui propulse les visiteurs à une vitesse impressionnante, et le Master Blasters, un réseau de toboggans et de montagnes russes aquatiques qui défie les lois de la gravité.

Ces parcs aquatiques ne sont pas seulement des lieux pour se rafraîchir, mais des destinations en elles-mêmes, où les familles peuvent passer des journées entières à jouer, explorer et créer des souvenirs inoubliables.

Découvrir la faune à Dubaï

L’une des expériences les plus enrichissantes que les familles peuvent vivre à Dubaï est la découverte de la faune unique que la ville et ses environs ont à offrir. Bien que Dubaï soit souvent associée à ses gratte-ciel et à son architecture moderne, la ville est également un centre de conservation de la nature et abrite une diversité d’espèces animales.

Dubai Aquarium & Underwater Zoo, situé dans le colossal Dubai Mall, est une véritable merveille pour les amoureux de la nature. Cet aquarium géant contient des milliers de litres d’eau et abrite une multitude de créatures marines. Les enfants peuvent observer des requins, des raies et des poissons tropicaux colorés nager autour d’eux, dans un environnement conçu pour recréer les écosystèmes marins naturels.

L’Underwater Zoo, qui se trouve au-dessus de l’aquarium principal, propose des expositions sur une variété d’animaux exotiques, y compris des pingouins, des crocodiles géants et des loutres. Chaque exposition est accompagnée d’informations éducatives, permettant aux enfants d’apprendre sur les habitats et les comportements des animaux tout en s’amusant.

Pour une expérience encore plus immersive, The Green Planet est un incontournable. Cette forêt tropicale intérieure recrée un écosystème complet sous un dôme de verre, offrant aux visiteurs une chance unique de découvrir la biodiversité des tropiques sans quitter la ville. Les enfants peuvent y explorer différents niveaux de la forêt, du sol à la canopée, et rencontrer des animaux tels que des paresseux, des oiseaux exotiques et des insectes fascinants.

The Green Planet n’est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un centre éducatif où les visiteurs apprennent l’importance de la conservation et de la protection des habitats naturels. Les guides et les panneaux explicatifs dans chaque section aident à transformer cette visite en une expérience d’apprentissage interactive, où les enfants peuvent poser des questions et en savoir plus sur le monde naturel qui les entoure.

S’amuser en intérieur : musées et espaces de jeux

Dubaï est une ville où le divertissement intérieur est aussi riche et varié que celui en plein air, ce qui est une excellente nouvelle pour les familles qui visitent pendant les mois les plus chauds. L’un des espaces de jeux intérieurs les plus populaires pour les enfants est KidZania, situé dans le Dubai Mall.

KidZania est bien plus qu’une simple aire de jeux : c’est une réplique miniature d’une ville où les enfants peuvent s’immerger dans la vie adulte en jouant à différents métiers. Ils peuvent devenir pompiers, médecins, cuisiniers ou pilotes d’avion, en participant à des activités interactives qui leur permettent de gagner de l’argent virtuel, qu’ils peuvent ensuite dépenser dans le parc.

Cette approche ludique aide les enfants à développer des compétences pratiques tout en s’amusant. KidZania est conçu pour être un environnement sûr et supervisé, où les enfants peuvent explorer librement tout en apprenant sur le monde des adultes.

Un autre espace intérieur tout aussi captivant est OliOli, un musée interactif pour enfants qui se distingue par son approche innovante de l’apprentissage et du jeu. OliOli est conçu pour encourager la curiosité et la créativité des enfants à travers des expositions pratiques. Les différentes galeries, chacune ayant un thème unique, permettent aux enfants d’explorer des concepts scientifiques, artistiques et culturels d’une manière engageante et amusante.

Par exemple, la galerie de la physique propose des expériences où les enfants peuvent découvrir les principes de la gravité, du mouvement et de l’énergie en jouant avec des installations interactives. La galerie de l’eau, quant à elle, permet aux enfants de construire des barrages, de diriger des flux d’eau et d’explorer les propriétés de l’eau à travers des jeux interactifs.

OliOli est un endroit où l’apprentissage est naturel, car il se fait à travers le jeu et l’expérimentation, rendant chaque visite unique et mémorable.

Plus qu’une destination de luxe, Dubaï est un véritable terrain de jeu pour les enfants et les familles.

Admirer la ville depuis le haut : Burj Khalifa et Dubai Frame

Dubaï est une ville où l’architecture moderne et la grandeur sont à couper le souffle, et rien ne symbolise mieux cette splendeur que le Burj Khalifa. Ce gratte-ciel emblématique, le plus haut du monde, est une merveille d’ingénierie qui fascine les visiteurs de tous âges.

Monter au sommet du Burj Khalifa, c’est entrer dans un monde où l’on peut littéralement toucher les nuages. L’ascenseur ultrarapide qui mène à l’observatoire At the Top est une expérience en soi, offrant une montée vertigineuse vers les étages supérieurs en quelques secondes.

Une fois en haut, les familles peuvent profiter d’une vue panoramique à 360 degrés sur Dubaï, avec ses gratte-ciel, ses îles artificielles et ses vastes étendues désertiques. Les enfants seront émerveillés par l’immensité de la ville vue d’en haut, et les panneaux d’information interactifs leur permettent de comprendre les principaux points de repère qu’ils voient.

Pour une perspective différente mais tout aussi impressionnante, Dubai Frame est une autre attraction qui vaut le détour. Ce gigantesque cadre doré, situé dans Zabeel Park, est conçu pour symboliser le lien entre le vieux et le nouveau Dubaï. En montant à l’intérieur du Dubai Frame, les visiteurs peuvent marcher sur une passerelle en verre, qui donne l’impression de flotter dans les airs, offrant une vue vertigineuse sur la ville en contrebas.

D’un côté du cadre, les familles peuvent admirer le Dubaï moderne, avec ses gratte-ciel étincelants et ses routes animées, tandis que de l’autre côté, elles peuvent observer le vieux Dubaï, avec ses quartiers historiques, ses souks et ses bâtiments traditionnels. Cette expérience permet aux enfants de comprendre l’évolution rapide de la ville, tout en profitant d’une vue spectaculaire qui les laissera bouche bée.

Se balader dans le désert

Aucun voyage à Dubaï ne serait complet sans une excursion dans le désert, une expérience qui transporte les visiteurs dans un tout autre monde, loin du tumulte de la ville. Le désert de Dubaï, avec ses dunes dorées qui s’étendent à perte de vue, offre un cadre magnifique pour une aventure en famille.

Les safaris dans le désert sont l’une des activités les plus populaires, et ils incluent généralement une variété d’expériences excitantes. Les familles peuvent commencer leur aventure par une balade en 4×4 à travers les dunes, un sport appelé « dune bashing », qui fait monter l’adrénaline alors que le véhicule grimpe et dévale les collines de sable à toute vitesse. Les enfants adorent cette sensation de montagne russe naturelle, qui est à la fois palpitante et sécurisée.

Après le « dune bashing », les familles peuvent profiter d’une balade à dos de chameau, une activité qui permet d’explorer le désert à un rythme plus tranquille. Les enfants apprécieront particulièrement cette rencontre avec ces animaux majestueux, souvent appelés les « navires du désert ». Certains safaris incluent également du sandboarding, un sport où l’on descend les dunes sur une planche, semblable au snowboard, mais sur du sable.

Enfin, les excursions dans le désert se terminent souvent par une soirée dans un campement bédouin, où les familles peuvent se détendre sous les étoiles tout en dégustant un repas traditionnel. Les enfants seront captivés par les spectacles de danse du ventre et de feu, ainsi que par les histoires racontées autour du feu de camp, offrant un aperçu de la culture et des traditions locales.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus paisible et axée sur la nature, le Dubai Desert Conservation Reserve est une option idéale. Cette réserve protégée permet aux familles de découvrir la faune locale dans son habitat naturel. Lors d’un safari en 4×4, les visiteurs peuvent observer des oryx, des gazelles et d’autres animaux du désert dans un cadre préservé.

Les guides naturalistes partagent leurs connaissances sur l’écosystème du désert, rendant cette excursion aussi éducative que fascinante. Le calme et la beauté du désert au crépuscule, lorsque le soleil se couche derrière les dunes, créent une ambiance magique qui restera gravée dans la mémoire des enfants.

Conclure la journée en beauté

Après une journée riche en découvertes et en aventures, Dubaï offre une multitude d’options pour conclure la journée en beauté avec un dîner en famille. La ville regorge de restaurants familiaux où les enfants sont non seulement les bienvenus, mais aussi choyés.

Le Rainforest Café, par exemple, est un choix populaire pour les familles avec des enfants. Ce restaurant thématique est conçu comme une jungle, avec des décors luxuriants, des animaux animatroniques et des sons de la nature qui transportent les convives au cœur d’une forêt tropicale. Les enfants seront émerveillés par les orages simulés et les animaux qui semblent prendre vie, tandis que les parents apprécieront le menu varié qui propose des plats pour tous les goûts.

Pour une expérience plus relaxante, une croisière en dhow sur la Creek ou la Marina est une excellente façon de terminer la journée. Ces bateaux traditionnels en bois offrent une vue imprenable sur les lumières scintillantes de Dubaï la nuit, créant une ambiance sereine et romantique.

Les enfants adoreront observer les gratte-ciel illuminés depuis l’eau, tandis que les parents pourront profiter d’un dîner buffet servi à bord, avec des spécialités locales et internationales. La croisière est une manière apaisante de se détendre après une journée bien remplie, tout en admirant la beauté de Dubaï sous un autre angle.

En conclusion

Dubaï est bien plus qu’une destination de luxe pour adultes. C’est un véritable terrain de jeu pour les familles, où chaque jour peut être une nouvelle aventure remplie de découvertes, d’apprentissage et de divertissement.

Que ce soit en explorant les parcs à thème, en découvrant la faune exotique, en profitant des attractions aquatiques ou en s’immergeant dans la culture locale, Dubaï offre une multitude d’expériences uniques qui laisseront des souvenirs impérissables aux enfants et à leurs parents.

Les familles qui visitent Dubaï repartent souvent avec une multitude d’histoires à raconter, des rires partagés et une envie irrésistible de revenir pour découvrir encore plus de ce que cette ville incroyable a à offrir.