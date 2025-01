Documentaire

Un groupe d’une quarantaine de touristes français a choisi de vivre un voyage équitable et solidaire au Sri Lanka. Le groupe est constitué d’amis qui se connaissent depuis longtemps. Il a deux points d’ancrage. Le premier est sportif : la plupart des hommes sont les anciens joueurs d’un club de rugby. Le second est associatifs car plusieurs de ses membres sont actifs au cœur de l’association humanitaire « Espoir sans frontière ». Nous raconterons leur voyage et les rencontres qu’ils feront avec les habitants du Sri Lanka qu’ils croiseront sur leur route… certaines sont prévues, d’autres, le fruit du hasard… L’association « Espoir sans frontière » et une ONG originaire de Bretagne qui a pour mission d’aider au développement d’enfants en difficulté à travers le monde. Les objectifs principaux sont l’éducation et la santé. Depuis la création d’« espoir sans frontière » voilà 20 ans, de nombreuses actions et programmes ont été réalisés dans une quinzaine de pays. Ils sont intervenus au Sri Lanka en janvier 2005, juste après le tsunami. Indépendamment de l’aide ponctuelle ils ont mis en place le parrainage de 223 enfants défavorisés.