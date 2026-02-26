Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.

Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 7 merveilles du monde moderne

00:37 La Cité Précolombienne de Teotihuacan, Mexique

07:30 Le Château de Rambouillet, Paris, France

15:26 La Cité Byzantine de Mystra, Péloponnèse, Grèce

23:57 La Piazza Navona, Rome, Italie

31:06 La Forteresse Pierre et Paul, Saint-Pétersbourg, Russie

38:35 La ville impériale de Nara, Japon

46:18 Les chutes d’Iguazu, Brésil et Argentine



Un documentaire de Jacques VICHET