Documentaire



L’Île des Pins se trouve dans la région la plus méridionale de la Mélanésie. Ses habitants, appelés Kunies, ont su préserver leur réputation de grands pêcheurs et d’excellents constructeurs de pirogues. Selon les traditions locales, les découvertes et les aventures des pêcheurs épargnent aux plus intrépides les rythmes contraignants de la vie agricole ou domestique. Cette tradition est constamment réaffirmée par le spectacle étrange et fascinant qu’offre le milieu marin à chaque nouvelle plongée.

Appartenant à la tribu des Vao, Joachim et Nasser explorent les eaux du lagon à la recherche des langoustes porcelaines, les plus gros spécimens pouvant atteindre un mètre de long et peser 15 kilos.

Un documentaire de Jean Queyrat

Production: ZED, RFO, AB Productions