Documentaire

Gérald Ariano et l’équipe de Bougez Vert n’ont pas traîné : le premier bateau pour l’Île Tatihou ne se rate pas. Et quelle récompense à l’arrivée ! Un tableau vivant de couleurs flamboyantes – rouge, jaune, orange – sous un ciel à couper le souffle. Le Cotentin offre aux lève-tôt un spectacle d’une rare magie.

Sur cette perle de la Manche, Gérald a rendez-vous avec Arnaud Lemarechal et Manuelle Bernard, deux scientifiques passionnés. Ensemble, ils lèvent le voile sur les mystères botaniques et naturels de l’îlot, une richesse fragile qu’il est vital de préserver.

De Tatihou à Cherbourg : cap sur l’inconnu.

Direction Cherbourg pour une immersion à la Cité de la Mer. Avec Karen Avoine comme guide, la visite devient un voyage captivant dans les profondeurs marines. Aquariums géants, expositions interactives, et même la découverte du sous-marin Le Redoutable : l’expérience est aussi ludique qu’éducative. Surtout, elle sensibilise à l’urgence de protéger nos mers et océans.

Un appel à l’émerveillement et à l’action.

Entre la beauté sauvage de l’Île Tatihou et les découvertes fascinantes de la Cité de la Mer, Gérald Ariano nous rappelle que ces trésors, si précieux, méritent d’être protégés. Une journée riche en émotions et en apprentissages, qui nous invite à regarder la nature autrement – et à agir.