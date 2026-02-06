Documentaire

Pour beaucoup, la Tanzanie se limite généralement aux superbes parcs animaliers alors que son littoral recèle des lieux inconnus enchanteurs et des sites qui se parcourent comme des livres d’histoires.

Pour découvrir cette Tanzanie plus maritime, il faut survoler l’immense capitale, Dar Es Salam, mettre le cap au nord en direction de l’archipel de Zanzibar où se dissimulent des îles absolument magnifiques. Zanzibar, Mafia, Pemba sont autant de lieux aux noms évocateurs marqués par un héritage étonnant de marins venus d’Oman.

Effluves d’épices, plages désertes, palais, mosquées du XIIIe siècle, nature exubérante ; ce film propose un voyage inattendu.

Titre du documentaire : Tanzanie, de Zanzibar à Kilwa

©Ampersand

