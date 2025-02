Documentaire

Le Médoc, une région pour savourer l’été. L’océan Atlantique, l’estuaire de la Gironde, la forêt de pins, les châteaux et les vignes composent le paysage unique du Médoc. Sur ce territoire d’excellence pour l’œnotourisme, les appellations et les propriétés les plus prestigieuses conjuguent leur pouvoir d’attraction à celui des plages océanes et des grands lacs.

Réalisation: François Berthaut

© MORGANE PRODUCTION