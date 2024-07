Conférence

Le Cardinal de Richelieu et le Cardinal de Mazarin occupent une place prééminente dans l’histoire de France, incarnant deux figures clés de la politique et du pouvoir sous le règne des Bourbons. Leur influence sur la structure politique et la centralisation du pouvoir en France a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire européenne.

Armand-Jean du Plessis de Richelieu, plus connu sous le nom de Cardinal de Richelieu, est une figure centrale du XVIIe siècle. Né en 1585, il entre dans les ordres dès son jeune âge, mais c’est sous l’égide de Louis XIII qu’il va réellement se distinguer. En tant que Premier ministre, il joue un rôle crucial dans la consolidation du pouvoir royal. Sa politique de centralisation vise à renforcer l’autorité du roi et à diminuer le pouvoir des nobles et des factions dissidentes. Richelieu est particulièrement connu pour ses efforts dans l’établissement de l’autorité absolue de la monarchie, ce qui se traduit par une série de réformes administratives et militaires. Sa capacité à manœuvrer habilement sur le plan diplomatique est également notable, car il utilise les alliances et les rivalités pour servir les intérêts de la France. Sa lutte contre les Huguenots, qui refuse d’accepter l’autorité royale, et ses actions contre les puissantes familles aristocratiques témoignent de son engagement à unifier et à renforcer l’État.

À la mort de Richelieu en 1642, son héritage est immédiatement pris en charge par son successeur et protégé, Jules Mazarin. Né en 1602 en Sicile, Mazarin devient le principal ministre de Louis XIV après le décès de Richelieu. Il continue le travail de son prédécesseur en renforçant la monarchie absolue, mais il fait face à des défis considérables, notamment les révoltes de la Fronde. Cette période tumultueuse est marquée par des conflits internes qui menacent la stabilité du royaume. Mazarin parvient cependant à stabiliser la situation par des négociations habiles et un sens politique affiné. Son approche se distingue par une attention particulière à la diplomatie et aux alliances internationales, consolidant ainsi la position de la France en Europe.

Le règne de Mazarin est également marqué par une gestion prudente des finances et une stratégie diplomatique qui permet à la France de se redresser après les tumultes de la Fronde. La politique étrangère de Mazarin, tout comme celle de Richelieu, est orientée vers la domination européenne, avec des traités et des alliances qui élargissent l’influence française sur le continent