Au marché d’Arles, il y a des superstars comme Mickaël le boucher qui met l’ambiance grâce à sa gouaille et son saucisson de taureau.. et il y a les petits nouveaux, comme Cécilia qui veut se faire une place grâce à sa nouvelle création : la galette arlésienne.. Venez vous promener avec nous dans les allées de l’un des plus beaux marchés de Provence, le marché d’Arles. Huile d’olive, saucisson, miel de Provence, poissons de Méditerranée on y trouve toutes les spécialités de la région vendues par des commerçants hauts en couleur et installés ici depuis plusieurs générations.