Documentaire

Dans l’est de la France se dévoile un des départements les plus verts : les Vosges. Ici s’étendent à perte de vue des kilomètres de forêt où se mêlent des décors et des ambiances, semblant tout droit sortis d’un conte.

Traversée par la Moselle, Épinal bénéficie d’une position stratégique au cœur de l’Europe de par sa proximité avec l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique. Dans le cœur historique vieux de mille ans, on trouve la charmante place des Vosges bordée de maisons Renaissance à arcades, dont la maison du Bailli de 1604, la basilique, le marché couvert et le musée du Chapitre. Monument Historique, la basilique Saint-Maurice, construite entre les XIe et XIIIe siècles, fut longtemps un lieu de pèlerinage. Son architecture mêle plusieurs styles : gothique, champenois et bourguignon.

Réalisation: Audrey Varet

