Documentaire

L’acteur et scénariste américain Robert Kramer retourne aux États-Unis après dix ans d’absence, accompagné d’un comédien dans le rôle d’un médecin. Ensemble, ils parcourent la route numéro 1, de la frontière canadienne à Key West, et dressent le tableau de l’Amérique. Une redécouverte des États-Unis entre documentaire et fiction.

Disponible jusqu’au 01/02/2025