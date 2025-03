Documentaire

Quatrième pays d’Amérique du Sud par sa superficie, la Colombie couvre un territoire deux fois plus grand que la France.Sur le tracé des longues Cordillères centrale et occidentale, se positionnent les deux plus grandes villes du pays après Bogota, la capitale : Cali et Medellín. La ville de Medellin est une des plus dynamiques du pays. Tous les secteurs connaissent une forte croissance et tirent l’ensemble de l’économie régionale. L’activité la plus florissante est le textile qui, à lui seul, fournit la moitié des emplois dans le département.Les monuments de l’époque coloniale sont peu nombreux à Cali. Avec ses formes baroques, l’église Saint-François ne remonte qu’au 18ème siècle.Le chat est le symbole de la ville. L’animal était vénéré par de nombreux peuples d’Amérique du Sud, notamment par les Incas. Il apparaît fréquemment dans l’art précolombien.

Réalisation : Pierre Brouwers