Sur l’île de Java, le mont Bromo attire des milliers de pèlerins.
Sur l’île de Java, le mont Bromo attire des milliers de pèlerins.
En Mongolie, un jeune chaman, Chinbayar, entreprend un voyage initiatique pour résoudre un dilemme auquel il est confronté :...
Passer la nuit là-bas est une aventure…
L’Irlande évoque instantanément des images de paysages verdoyants, de légendes mystiques et d’un accueil chaleureux qui ne ressemble à...
Cap sur la Californie Française : la côte landaise. Ses écoles de surf, ses campings 5 étoiles, mais aussi...
Un peuple au seuil de l’oubli lutte pour préserver son dernier souffle de liberté. Le récit suit les Mlabri,...
C’est le troisième site naturel le plus visité au monde. Une montagne mythique qui attire chaque année des millions...
Alors que les jours raccourcissent et que l’air se fait plus vif, une effervescence particulière s’empare de l’hexagone, annonçant...
Souvent réduite à son rôle de poumon économique de la Belgique et à son activité portuaire titanesque, Anvers est...
A Nairobi, dans la vallée du Rift Sophie admire la beauté de la savane. Elle découvre les différentes cultures...
Cap sur la Corse et découverte d’un visage souvent ignoré de l’île de beauté, celui qu’elle affiche en hiver....
Pour un amoureux des trains pas comme les autres, la Colombie est une véritable pépite et une source inépuisable...
Le Parc Animalier des Pyrénées est situé à Argelès-Gazost dans le département des Hautes-Pyrénées (65). Connu localement sous le...
Sur la côte d Émeraude, entre Cancale et le cap Fréhel, Saint-Malo et l’estuaire de la Rance s’intègrent dans...
Cet épisode, consacré aux secrets et beautés du Berry, entraîne les téléspectateurs dans les rues pavées de Bourges, à...
Kenrap a huit ans. C’est un moine bouddhiste qui habite dans le monastère de Phukthal sur la chaîne himalayenne...
Les voyageurs en quête d’authenticité se pressent pour visiter Bali, petite île ensoleillée et luxuriante, entourée de plages paradisiaques,...
Cette série documentaire part à la découverte de la Kalmoukie, une république de la Fédération de Russie, et la...
À partir de saisissantes images aériennes et de nombreux témoignages, le film explore, le temps d’une journée, les différentes...
Brianna Barnes entame un périple au Pérou et, de Lima à Cuzco, découvre ses deux visages, inca et espagnol,...
L’histoire de Chamonix, ville aux pieds du «Toit de l’Europe», va de pair avec celle de l’ascension, de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site