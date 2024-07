Documentaire



L’île du nord de la Nouvelle-Zélande est une mosaïque de paysages exceptionnels, peuplés de geysers, de vallées fumantes et de cônes volcaniques aux dessins presque parfaits. Cette terre attachante et originale n’en finit pas de charmer et de surprendre par sa nature sauvage, ses habitants chaleureux et ses panoramas à couper le souffle.

Un film de Franck Decluzet

Droits réservés Ampersand