Découvrez comment les Maoris de Nouvelle-Zélande préservent leur culture puissante et mystérieuse pour les générations futures. Explorez leur profond lien avec la terre à travers des traditions sacrées et des rituels tatoués, et voyez comment ils adaptent ces coutumes pour assurer la pérennité de leur héritage dans le monde moderne.

Documentaire : Nouvelle-Zélande, le temps de la reconquête

Réalisation : PIERRE BELET