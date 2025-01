Documentaire

Entre plaine et moyenne montagne, le Forez est un paradis pour les randonneurs et un vrai concentré de patrimoine médiéval. C’est aussi dans le Forez qu’est né « L’Astrée », l’un des premiers gros succès de la littérature française. Niché entre les monts du Forez et les gorges de la Loire, Le Forez est un territoire 4 saisons, où l’authenticité a imprégné sa marque. Destination idéale pour vivre des expériences entre nature et patrimoine avec ses villages pittoresques, ses nombreux sentiers de randonnées et le plus grand domaine VTT FFC de France.

Réalisation: Hugh Phily

© MORGANE PRODUCTION