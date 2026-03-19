Le Géant de Provence vous connaissez ? Il s’agit du Mont Ventoux évidemment ! Dans ce nouvel épisode de Terres de France, Jacques Legros vous propose de monter jusqu’à son sommet. Mais la balade commence d’abord au pied de la célèbre montagne avec Claude Mossé, ancien journaliste et auteur, il nous parle de son livre « La Malamour » (Collection Terres de France, Editions Presses de la Cité).
Puis c’est en compagnie de Gérard et Jean-Paul, que nous nous rendons jusqu’au sommet pour y parler un peu de vélo et beaucoup de biodiversité sur le Ventoux. Et comme chaque semaine vous retrouverez les Talents Gourmands de Philippe et David ainsi que les bonnes adresses de Catherine.