Article

Lorsque l’on pense à l’Italie, Rome capte naturellement toute l’attention avec son patrimoine exceptionnel, ses monuments emblématiques et son ambiance unique.

Pourtant, à quelques encablures de la capitale, une constellation de villes fascinantes offre une perspective différente, plus intime et souvent inattendue, de la richesse culturelle italienne.

Ces petites perles méconnues réservent bien des surprises à ceux qui osent s’éloigner des sentiers battus.

Viterbe, la Cité des Papes

À environ une heure de route de Rome, Viterbe s’impose comme une destination de choix pour quiconque souhaite plonger dans l’atmosphère envoûtante du Moyen Âge.

Cette ville, surnommée la « Cité des Papes » pour avoir abrité la papauté au XIIIe siècle, séduit par son centre historique admirablement conservé, où ruelles pavées, palais austères et fontaines anciennes composent un tableau hors du temps.

Le Palais des Papes, témoin prestigieux de cette époque, se dresse avec solennité au cœur de la ville, tandis que les thermes de Bullicame, prisés depuis l’Antiquité, offrent un moment de détente bienvenu dans des eaux thermales riches en minéraux.

Les eaux de Bullicame étaient déjà mentionnées par Dante dans sa Divine Comédie, preuve de leur importance culturelle et symbolique.

Orvieto, la ville suspendue dans le tuf

Accrochée à son éperon de roche volcanique, Orvieto fascine autant par sa position spectaculaire que par son héritage artistique.

Sa cathédrale gothique, l’une des plus belles d’Italie, attire immédiatement le regard avec ses mosaïques flamboyantes, son rosace sculptée et sa façade finement décorée. Mais au-delà de son imposante architecture, Orvieto est aussi renommée pour ses vins blancs délicats, notamment l’Orvieto Classico, un cépage apprécié depuis l’époque étrusque.

Une exploration des galeries souterraines, véritables entrailles de la ville, vous dévoilera un réseau complexe creusé dans la pierre pour répondre aux besoins quotidiens des habitants durant des siècles.

Les caves d’Orvieto sont si vastes qu’elles abritaient autrefois des pressoirs, des citernes et même des pigeonniers troglodytes.

Tarquinia, le berceau étrusque

Parmi les cités antiques qui entourent Rome, Tarquinia occupe une place à part grâce à son incroyable patrimoine étrusque.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette ville est surtout connue pour sa nécropole monumentale, où l’on peut admirer des tombes peintes de fresques vibrantes représentant scènes de banquets, danses rituelles et divinités étrusques. Chaque tombeau constitue une page d’histoire colorée, racontant les rites et les croyances d’une civilisation mystérieuse et raffinée.

Le Musée National Étrusque, installé dans le Palazzo Vitelleschi, complète merveilleusement la visite avec une collection exceptionnelle d’objets funéraires, de bijoux et de statues.

Les Étrusques possédaient une écriture encore partiellement déchiffrée, ce qui ajoute une aura de mystère à leur culture déjà fascinante.

Tivoli, entre Renaissance et Antiquité

À une courte distance de la capitale, Tivoli séduit par ses contrastes et sa richesse patrimoniale. Deux sites majeurs en font une étape incontournable : la somptueuse Villa d’Este et l’imposante Villa Adriana.

La première est un joyau de la Renaissance, célèbre pour ses jardins en terrasses, ses fontaines ornées de sculptures et ses jeux d’eau spectaculaires, véritables chefs-d’œuvre hydrauliques. La seconde, résidence impériale de l’empereur Hadrien, se présente comme une ville miniature au cœur de la campagne, avec ses thermes, ses théâtres et ses bibliothèques en ruine qui témoignent de l’ingéniosité romaine.

La Villa d’Este a inspiré de nombreux artistes et paysagistes européens, devenant un modèle pour les jardins baroques du continent.

Frascati, charme et dolce vita

Perchée sur les pentes douces des Colli Albani, Frascati combine élégance et art de vivre à l’italienne. Réputée pour ses vins blancs pétillants aux notes fruitées, cette petite ville invite à la flânerie entre ses ruelles animées, ses villas patriciennes et ses terrasses accueillantes.

Frascati est aussi un lieu idéal pour savourer la gastronomie locale dans une ambiance conviviale et sans prétention. Les trattorias traditionnelles y servent des plats typiques accompagnés de crus produits sur place, le tout dans une atmosphère chaleureuse et authentique.

Frascati était jadis un lieu de villégiature privilégié pour les aristocrates romains en quête de fraîcheur estivale et de tranquillité.

Conclusion : une échappée belle hors de la capitale

Chacune de ces cinq villes situées autour de Rome propose une immersion singulière dans l’histoire, la culture et la beauté des paysages italiens. Elles forment un éventail d’expériences riches et contrastées, qui permettent de découvrir une Italie plus intime, loin de l’agitation touristique des grands centres.

Que vous soyez amateur de ruines antiques, de villages médiévaux, de chefs-d’œuvre architecturaux ou de plaisirs gastronomiques, ces destinations sauront enrichir votre séjour tout en vous dévoilant des facettes inattendues de la région romaine.